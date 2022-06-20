الدغمي يهنئ الزعبي وأعضاء نقابة الأطباء

الوكيل الإخباري

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- هنأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي وأعضاء مجلس النقابة بثقة زملائهم في الهيئة العامة وفوزهم خلال الانتخابات التي أجريت مؤخراً.وأكد الدغمي في برقية تهنئة وجهها اليوم الاثنين، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب إلى الزعبي اعتزازه بهذا الاستحقاق الذي يعتبر انجازاً وطنياً، معرباً عن حرص مجلس النواب على التعاون التام مع نقابة الأطباء.وزاد تأكيده أن مجلس النواب سيقدم كل ما من شأنه تمكين النقابة لأداء مهمتها، لافتاً الى أن مجلس النواب يثق بمجلس نقابة الأطباء وبرامجه المقبلة المتمثلة بإيلاء السياحة العلاجية أولوية خاصة عبر التعاون والتنسيق المثمر مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص بروح الفريق الواحد، ليظل الإنجاز الطبي الأردني الأنموذج في سمعته وعطائه.