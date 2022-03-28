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الإثنين، 28-03-2022 01:29 م

الدغمي يهنئ الفائزين بالانتخابات البلدية واللامركزية

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الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي الفائزين في الانتخابات البلدية واللامركزية، داعيا الى ضرورة العمل لاستكمال مسيرة البناء والتطوير لخدمة الأردنيين.

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وقال الدغمي في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين أنجزنا قبل أيام محطة مهمة في مسيرتنا الديمقراطية تكللت بإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية، في أول محطة بعد انجاز التعديلات الدستورية وقوانين الإصلاح السياسي، مؤكدا ان الانتخابات اجريت بكل شفافية وحرية كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.


واضاف أننا إذ نبارك للناجحين ونقول لمن لم يحالفهم الحظ حظا أوفر، ندعو من حازوا ثقة الأردنيين إلى ضرورة العمل لاستكمال مسيرة البناء والتطوير لخدمة الأردنيين في كل مكان.


وتابع أننا في هذا المقام لا يسعنا الا أن نشكر الهيئة المستقلة للانتخابات على هذا الإنجاز ونشكر اجهزتنا الأمنية التي سهرت على انجاحه وضمان سيره بالطريقة الامثل ليبقى الأردن على الدوام منارة للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين الامير حسين بن عبدالله حفظهما الله.

 




 

 


 

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