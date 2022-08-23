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الثلاثاء، 23-08-2022 03:32 م

الرواشدة: سنبحث أثر تشغيل مطار رامون على الاقتصاد الوطني

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية ماجد الرواشدة أن اللجنة بصدد عقد اجتماع مع وزير النقل خلال الفترة المقبلة لبحث أثر تشغيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمطار رامون على الأردن.اضافة اعلان


وقال الرواشدة في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن تشغيل مطار رامون وتحويل سفر الفلسطينيين من جسر الملك حسين ومطار الملكة علياء سيؤثر بلا شك على حركة السفر البرية والخطوط الجوية في الأردن.

وأضاف أنه يجب متابعة الموضوع بشكل رسمي واتخاذ موقف حاسم بهذا الاتجاه تجنباً للخسائر التي قد تلحق بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه كان من المفترض لقاء الوزير خلال الأيام الماضية لكن الأخير مسافر خارج البلاد وهو ما حال دون عقد اجتماع وبحث الموضوع.

وكانت أعلنت سلطات الاحتلال تشغيل مطار رامون خلال اليومين وبدء الرحلات الجوية بسفر فلسطينيين من الضفة الغربية إلى قبرص تمهيداً لزيادة عدد الوجهات الدولية.

 




 

 


 

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