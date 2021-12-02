الرياطي يمطر الخصاونة بأسئلة حول شركة تطوير العقبة

الوكيل الإخباري - وجه النائب حسن صلاح الرياطي سؤالاً إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة بخصوص شركة تطوير العقبة.



وتالياً نص السؤال:

اضافة اعلان



استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب

أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء.

السؤال :

1- كم عدد اعلانات التوظيف التي طرحتها شركة تطوير العقبة خلال المدة من 1 / 1 / 2020 م حتى تاريخه، وما هي الوظائف التي تم الاعلان عنها من خلالها، وبأي لغة تم كتابتها، وبأي وسائل تم الاعلان عنها، مع تزويدي بكافة وثائق الإعلانات، وكافة المخاطبات التي تمت بين الشركة وبين الجهات التي تم الاعلان من خلالها ؟

2- ما هي آلية استحداث الوظائف لدى شركة تطوير العقبة، مع تزويدي بالنظام الداخلي للشركة وكافة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتوظيف وبسلم الرواتب لدى الشركة، وتزويدي بكافة المحاضر والقرارات المتعلقة باستحداث الوظائف التي تمت خلال المدة من 1/1/2018م حتى تاريخه ؟

3- تزويدي بكافة المسميات الوظيفية لدى شركة تطوير العقبة، ورواتب من يشغلونها شاملة المزايا الوظيفية وبدل السكن وأي بدلات مالية يتقاضونها، والمركبات التي صرفت لهم، وتاريخ تعيين كل موظف منهم، والمؤهلات والخبرات التي يحملها ؟

4- ما هي الوظائف التي تم استحداثها في شركة تطوير العقبة خلال المدة من 1/1/2021م حتى تاريخه، وكم كان عدد المتقدمين لكل وظيفة، وهل تم مقابلتهم، وأين تم مقابلتهم، وهل خضع جميع المتقدمين لهذه الوظائف للاختبارات الشفهية والكتابية المقررة، ومن هي اللجان التي قابلت المتقدمين للوظائف وما هي مواقعها الإدارية ومؤهلاتها، وكيف تم تشكيلها، مع تزويدي بكافة وثائق المتقدمين للوظائف والمخاطبات الإلكترونية والخطية التي تمت معهم منذ تقدمهم للوظائف وتاريخها، وتزويدي بكافة وثائق المقابلات ونتائجها، والرواتب والمزايا المحددة لكل وظيفة؟

5- هل قامت شركة تطوير العقبة بإجراء مقابلات توظيف خارج محافظة العقبة، ومتى وأين تم ذلك، وما هي الوظائف التي تمت المقابلات بخصوصها، وما هي المصروفات والكلفة الكاملة لهذه المقابلات، مبينا

كم بلغت كلفة استئجار أماكن المقابلات، ومن الذين قاموا بإجراء المقابلات وما هي البدلات المالية التي تقاضوها نتيجة إجراء المقابلات خارج محافظة العقبة، وما أسباب عقد المقابلات خارج مقر الشركة في محافظة العقبة ؟

6- لماذا ترفض شركة تطوير العقبة تعديل شروط التقدم للوظائف فيها بحيث لا يتم التوظيف فيها من خارج المقيمين في محافظة العقبة إلا في حال عدم وجود متقدمين للوظائف تنطبق عليهم شروط الوظائف من داخل المحافظة، أسوة بديوان الخدمة المدنية ؟

7- لماذا تم استثناء أبناء محافظة العقبة من التعيينات التي تمت خلال آخر ثلاثة أشهر من تاريخه، علما أنهم حصلوا على درجات عليا خلال المقابلات ؟