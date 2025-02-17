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الزبن يطالب بزيادة استحقاق مربي الماشية من الشعير والنخالة وتخفيض سعر بيع الأعلاف

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النائب سليمان الزبن
الإثنين، 17-02-2025 11:45 ص

الوكيل الإخباري - طالب النائب سليمان الزبن بزيادة استحقاق مربي الماشية من مادتي الشعير والنخالة مع تخفيض أسعار بيع الأعلاف للمزارعين في ظل الظروف الجوية الصعبة.

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وقال الزبن خلال جلسة نيابية، اليوم الاثنين، إن المزارع الأردني يئن ويعاني في ظل الظروف الجوية الصعبة، داعيا إلى زيادة حصة مربي الماشية من مادة الشعير إلى 25-30 كيلو بدلا من 20 كيلو الحالية، ومادة النخالة إلى 12 كيس بدلا من 8 أكياس الحالية.

 

وأضاف أننا أمام فرصة تاريخية للوقوف في صف المزارع الأردني ودعم المزارعين.

 

كما دعا إلى تخفيض أسعار بيع الأعلاف للمزارعين للأشهر من شباط الحالي وحتى شهر حزيران المقبل.

 
gnews

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