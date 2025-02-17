الزبن يطالب بزيادة استحقاق مربي الماشية من الشعير والنخالة وتخفيض سعر بيع الأعلاف

الوكيل الإخباري - طالب النائب سليمان الزبن بزيادة استحقاق مربي الماشية من مادتي الشعير والنخالة مع تخفيض أسعار بيع الأعلاف للمزارعين في ظل الظروف الجوية الصعبة.

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وقال الزبن خلال جلسة نيابية، اليوم الاثنين، إن المزارع الأردني يئن ويعاني في ظل الظروف الجوية الصعبة، داعيا إلى زيادة حصة مربي الماشية من مادة الشعير إلى 25-30 كيلو بدلا من 20 كيلو الحالية، ومادة النخالة إلى 12 كيس بدلا من 8 أكياس الحالية.

وأضاف أننا أمام فرصة تاريخية للوقوف في صف المزارع الأردني ودعم المزارعين.

كما دعا إلى تخفيض أسعار بيع الأعلاف للمزارعين للأشهر من شباط الحالي وحتى شهر حزيران المقبل.