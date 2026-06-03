الزراعة النيابية: الناقل الوطني مشروع استراتيجي لمواجهة تحديات المياه

04:34 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب أحمد الشديفات، أهمية مشروع الناقل الوطني باعتباره أحد الحلول الأساسية لمعالجة مشكلة النقص الحاد في المياه التي يواجهها الأردن، واصفاً إياه بأنه من أهم المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى مواجهة التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي المستدام. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة الشديفات، لبحث سير العمل في مشروع الناقل الوطني، بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود وعدد من المعنيين.



وقال الشديفات إن المشروع يتطلب تكاتف جهود مختلف القطاعات، بما فيها القطاع الخاص، لإنجاحه وتحقيق أهدافه الوطنية، مؤكداً أنه مشروع وطني بامتياز سيسهم في دعم القطاعين الزراعي والصناعي، إضافة إلى توفير نحو 110 آلاف فرصة عمل.



من جانبهم، ثمّن النواب فتحي البوات، وحسين العموش، وإياد جبرين، ومحمد المرايات، وقاسم القباعي، وباسم الروابدة، ومحمد المراعية، وأحمد العليمات، وعلي الغزاوي، جهود وزارة المياه والري في تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم، مؤكدين انسجامه مع الرؤى الملكية الهادفة إلى توفير أمن مائي مستدام للمملكة.



بدوره، قال أبو السعود إن مشروع الناقل الوطني يعد من أكبر المشاريع المائية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن العمل فيه يسير وفق الخطط والبرامج الزمنية المقررة، رغم كبر حجمه وكلفته المرتفعة.



وأضاف أن المشروع سيفتح المجال أمام المقاولين الأردنيين للمشاركة في أعمال التنفيذ، ويوفر فرص عمل جديدة، فضلاً عن اعتماده على العديد من المواد والخدمات المتوافرة في السوق المحلية، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.



وبيّن أبو السعود أن مساهمة الحكومة في المشروع تبلغ نحو مليار دولار، فيما سيسهم المشروع في سد ما يقارب 40 بالمئة من احتياجات المملكة المائية، لافتاً إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع قد تصل إلى نحو 6 مليارات دولار.



وأشار كذلك إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنفيذ خطط لتوسعة محطات الصرف الصحي وتحسين خدمات المياه في مختلف مناطق المملكة.





