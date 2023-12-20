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الأربعاء، 20-12-2023 04:18 م

"الزراعة النيابية" تؤكد ضرورة تطوير البحث العلمي للنهوض بالقطاع الزراعي

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، محمد العلاقمة، ضرورة النهوض بالقطاع الزراعي امتثالا للتوجيهات الملكية السامية.

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ودعا إلى أهمية الاستثمار بالقطاع الزراعي، خصوصًا في مناطق الأغوار، مؤكدًا ضرورة تطوير البحث العلمي بشأن الزراعة.


جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، بحضور نائب رئيس الجامعة الأردنية للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور زيادة حوامدة، وعميد كلية الزراعة الدكتور عايد العبداللات، ومدير مزرعة الجامعة في الأغوار، إبراهيم الزريقات.


وشدد العلاقمة على تمكين الشباب بالعمل بالقطاع الزراعي وتطويرهم، للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.


من جهته، قال حوامدة إن الجامعة تسعى للنهوض بالقطاع الزراعي، موضحًا أن رسالتها تتمثل بإيجاد بيئة زراعية وتعليمية لخريجيها.


وأكد حرص الجامعة على تطوير برامج كلية الزراعة، للحصول على الاعتماد الدولي المختلف.


وفيما يتعلق بعمال المياومة، نفى حوامدة أي توجه للاستغناء عنهم مستقبلًا.


بدوره، قال العبداللات إن "زراعة الأردنية" تسعى لإعداد كوادر زراعية والنهوض بالقطاع الزراعي عبر التشاركية مع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة.


من جانبه، أكد الزريقات أهمية الاستثمار بالقطاع الزراعي ومزرعة الجامعة.

 




 

 


 

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