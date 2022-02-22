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الثلاثاء، 22-02-2022 02:17 م

السفير البلجيكي: معنيون بزيادة الاستثمارات في الأردن

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة فيليب فاندن.

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وبحث الفايز مع السفير البلجيكي أوجه العلاقات الثنائية الأردنية البلجيكية وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، مبينا أهمية زيادة الاستثمارات البلجيكية في الأردن.


وتناول اللقاء مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث عرض الفايز مواقف الأردن الثابتة تجاه مختلف قضايا المنطقة والجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لإنهاء الصراعات فيها وتمكين شعوبها من العيش بأمن واستقرار.


من جانبه، أشاد سفير مملكة بلجيكا بالدور الكبير الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لجهة تحقيق السلام في المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار إليها، مبينا أن بلاده معنية بتعزيز علاقاتها مع الأردن وزيادة استثماراتها فيه وتنويعها.

 




 

 


 

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