"السياحة النيابية" تلتقي السفير الجورجي

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب وصفي حداد أهمية تعزيز العلاقات بين الأردن وجورجيا في مختلف المجالات، لا سيما السياحية والبرلمانية منها، مشيرًا إلى أن الأردن يتمتع بمقومات اقتصادية وتجارية واعدة تُحفز على الاستثمار. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب، مع السفير الجورجي لدى المملكة أرتشيل دزولياسيفلي، بحضور رئيس هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات.



وأشار حداد إلى وجود توافق سياسي بين الأردن وجورجيا في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مما يُسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك.



من جانبهم، دعا النواب يوسف الرواضية، إياد جبرين، حسن الرياطي، حمود الزواهرة، فريال بني سلمان، ورانيا خليفات، إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة في مجال السياحة، لما لذلك من أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية والتبادل الثقافي.



من جهته، استعرض الدكتور عبد الرزاق عربيات جهود هيئة تنشيط السياحة في تسويق المواقع السياحية بالمملكة، مؤكدًا سعي الهيئة إلى استهداف أسواق غير تقليدية، ولفت إلى أن مدينة العقبة أصبحت بوابة رئيسة للسياحة في المملكة، كما أشار إلى وجود 35 موقعًا مسيحيًا في الأردن تُعد مقاصد مهمة في السياحة الدينية.



بدوره، أعرب السفير الجورجي عن تقديره للعلاقات الأردنية الجورجية، مشيرًا إلى أن المنطقة تواجه ظروفًا صعبة تستدعي تعزيز التعاون والسلام.



وأوضح أن هناك نحو 2000 طالب أردني يدرسون في جورجيا، داعيًا إلى زيادة أعداد الطلبة وتعزيز برامج التبادل الأكاديمي بين الجانبين.



كما نوّه إلى وجود رحلات جوية مباشرة أسبوعية بين البلدين، داعيًا إلى تكثيف الجهود لزيادة أعداد السياح الأردنيين إلى جورجيا.