السير الذاتية لأعضاء مجلس الأعيان الجدد

الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الذوات ريما ناصيف بطشون، وجميل ثلجي النمري، ومازن سميح دروزة، أعضاء في مجلس الأعيان، اعتبارا من تاريخ 11/11/2021.

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وتاليا السير الذاتية للأعضاء الجدد.



ريما ناصيف بطشون



‏المؤهل العلمي: دبلوم تاريخ وتعليم من كلية بيروت للنساء – بيروت، لبنان

‏الخبرات العملية:

نادي الملك الحسين – عمان، الأردن

المدرسة الأهلية للبنات – عمان، الاردن

مدرسة البكالوريا – عمان، الأردن

المدرسة الانجليزية الحديثة – عمان، الأردن

الأمم المتحدة الأونروا (UNRWA)- عمان، الأردن

دورة تعليم ( ECIS) – نيس، فرنسا

مؤتمر المعلمين (NESA)- اسطنبول، تركيا

مؤتمر المعلمين ( ECIS) – دبلن، ايرلندا

دورة تعليم (Rosinger,Ohare) – عمان، الأردن

مؤتمر المدارس الخاصة –عمان، الأردن

دورة تعليم ( ECIS) برلين، المانيا

دورة في مدرسة جنيفا الدولية – جنيفا، سويسرا

دورة تعليم (Bartlett) – عمان، الاردن

دورة تعليم ( Kalinowski) – عمان، الاردن

دورة تعليم (IBO) – فرانكفورت، ألمانيا

دورة تعليم (IBO) – برغس، اسبانيا

مؤتمر المعلمين (ECIS) – نيس، فرنسا

مؤتمر الأطفال الموهوبين – عمان، الاردن

مؤتمر المعلمين ( NESA) أثينا، اليونان

مؤتمر الإداريين (NESA)- عمان، الأردن

دورة كمبيوتر- عمان، الأردن

دورة المحاسبة الادارية – عمان، الأردن

مؤتمر المعلمين (NESA)- نيروبي، كينيا

دورة السمع للمدارس الابتدائية – عمان، الاردن

دورة اللغات(Doake) – عمان، الأردن

عضو في مجلس الاعيان الرابع والعشرون



مازن سميح دروزة



‏تاريخ الميلاد: 1958-06-05

‏المؤهل العلمي:

بكالوريوس إدارة أعمال – من كلية بيروت الجامعية

دبلوم تسويق – بوسطن / الولايات الأمريكية

دبلوم إدارة عليا – INSEAD – فرنسا

الخبرات العملية:

خدمة علم – القوات المسلحة

مندوب مبيعات/ الاردن

مدير مبيعات / سوق الاردن

مدير مبيعات اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا

مدير عام شركة العبوات الطبية العربية / الأردن

عضو مجلس إدارة في جمعية تطوير بني حميدة

نائب رئيس تنفيذي / شركة أدوية الحكمة الاردن

مدير عام شركة أدوية الحكمة الاردن

نائب رئيس مجلس الإدارة شركة التزويد والتنمية الطبية

رئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الادوية والمستلزمات الطبية

عضو مجلس التعليم العالي الاردني

عضو ورئيس مجلس الإدارة في بنك الصادرات

نائب رئيس هيئة المديرين في جمعية المصدرين

عضو مجلس امناء الجامعة الالمانية الاردنية

رئيس هيئة مديرين في مركز تطوير الاعمال

عضو لجنة السياسات الاقتصادية – المجلس الاقتصادي والاجتماعي

عضو – المجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والتجارة

عضو مجلس إدارة – تشجيع الاستثمار

1992 عضو مجلس الإدارة شركة الموارد والاستثمارات الأردنية

1994 نائب رئيس هيئة المديرين لشركة المستقبل لصناعة المستحضرات الطبيعية

1996 عضو منتدب – شركة الجزيرة / السعودية

1997 رئيس مجلس الإدارة – شركة الاردن الدولية للتأمين

1998 رئيس مجلس الإدارة – شركة الاكسير / السودان

1999 رئيس مجلس الإدارة – شركة الثقة/ الجزائر

2005 نائب رئيس هيئة المديرين التنفيذي – الرئيس التنفيذي (لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) لمجموعة شركات أدوية الحكمة – الاردن

2005 رئيس هيئة المديرين شركة أدوية الحكمة –الاردن

2008 رئيس هيئة المديرين – الشركة العربية لانتاج الادوية – السلط

2003 المنتدى الاقتصادي العالمي

2005 عضو في مجلس إدارة جمعية عملية الابتسامة

2005 عضو مجلس الأعمال العربي

2005 عضو المنظمة العالمية للهجرة

2006 عضو المجلس الاستشاري لكلية بيروت الجامعية – معهد المؤسسات العائلية

2006 عضو في المجلس الاستشاري الدولي في كلية هاريس – جامعة شيكاغو

2008 عضو مجلس صندوق دعم المشاريع العلمية للشرق الاوسط – صندوق الملك عبدالله

2010 عضو مجلس امناء جامعة اليرموك

عضو مجلس الاعيان الرابع والعشرون



جميل ثلجي فريح النمري



حاصل على بكالوريوس في الصيدلة – جامعة بولونيا / إيطاليا

عمل في الصحافة والإعلام لفترة طويلة

المنصاب والإنجازات التي تولاها:

عضو مجلس النواب في الأردن 2010-2012

رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب 2011

رئيس كتلة التجمع النيابي الديمقراطي 2011

عضو لجان وهيئات ومدير برامج حول التنمية السياسية والشباب

ناشط سياسي ونقابي وعضو هيئات ادارية في الاتحادات الطلابية



مؤلف كتاب عن الإصلاح السياسي والانتخابات (الانتخابات والإصلاح السياسي في الأردن، الدليل لقانون انتخابات بديل)

قدم العديد من أوراق العمل والأبحاث في الشؤون السياسية والانتخابات والأحزاب والديمقراطية ووسائل الإعلام، كما قدم العديد من المقترحات بشأن الانتخابات البرلمانية والبلدية والديمقراطية.