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الإثنين، 17-07-2023 10:43 ص

الشبول: ما هو مجرّم في الواقع مجرّم في العالم الافتراضي

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الوكيل الإخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، إنه يجب السيطرة على الهيمنة الرقمية في ظل سيادة رقمية لعدة دول.

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وأضاف خلال جلسة للجنة القانونية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023: نستهدف مصطلحات جديدة يعمل عليها كل العالم لإيجاد بيئة رقمية آمنة بتوازن ما بين حرية الرأي وبيئة رقمية آمنة.


وأكّد الشبول أن ما هو مجرّم في الواقع مجرّمٌ في العالم الافتراضي كذلك، حيث أن أوروبا وضعت قوانين لحماية الأطفال من منصات التواصل الاجتماعي وعلينا أن نسيطر على هذه الهيمنة الرقمية.


وأشار إلى أن قيمة إعلانات خرجت من الأردن لمواقع التواصل الاجتماعي بلغت نحو 116 مليون دولار في حين أن وسائل الإعلام المحلية لم تحصل على نصف ذلك.


 




 

 


 

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