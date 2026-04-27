الشديفات يؤكد أهمية إدخال التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي

الوكيل الإخباري- التقى رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب الدكتور أحمد الشديفات، اليوم الاثنين، السفيرة الأسترالية لدى المملكة باولا إليزابيث غانلي، لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي والمائي بين البلدين.



وأكد الشديفات أهمية توسيع آفاق التعاون مع أستراليا، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات الزراعة الحديثة وإدارة الموارد المائية، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتعزيز منظومتي الأمن الغذائي والمائي في المملكة.



وشدد على أهمية إدخال التقنيات الحديثة وتطبيقات الزراعة الذكية في تطوير الإنتاج الزراعي، بما يرفع كفاءة القطاع ويعزز قدرته على مواجهة التحديات المرتبطة بشح المياه والتغير المناخي، مؤكدا أن القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي والمائي.



وأشار الشديفات إلى أهمية تطوير المسالخ ورفع كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والبيئية، بما ينعكس على جودة اللحوم وسلامة المنتجات الحيوانية في الأسواق المحلية، ويعزز منظومة الرقابة على سلاسل الإنتاج الغذائي.

