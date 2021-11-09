الصحة النيابية تؤجل زيارتها للغذاء والدواء

الوكيل الإخباري-خاص- أجلت لجنة الصحة النيابية زيارتها لمؤسسة الغذاء والدواء إلى يوم غد الأربعاء بحسب رئيس اللجنة الدكتور أحمد السراحنة.



وقال السراحنة في حديث خاص لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء إن اللجنة قررت تأجيل الزيارة بسبب بعض الظروف الطارئة.



وكانت اللجنة صرحت في وقت سابق لـ "الوكيل الإخباري" أنها ستزور مؤسسة الغذاء والدواء اليوم الثلاثاء لتطلع على سير عمل المؤسسة وآلية عمل مختبراتها.

اضافة اعلان