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الصحة النيابية تبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الإثنين، 16-12-2024 03:20 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية  د.شاهر شطناوي، أهمية الدور التشريعي والرقابي لعمل اللجنة.

وأضاف لدى ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور عدد من أعضاءها، لبحث آلية عملها في المرحلة المقبلة، أن حجم العمل سيكون كبيرا عليها، ما يتطلب تكاثف جهود المعنيين جميعا للوقوف على التحديات التي تواجه المستشفيات والمراكز الصحية.

واستعرض المهام المناطة بعمل اللجنة بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب.

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من جهتهم استعرض أعضاء اللجنة المواضيع التي سيتم مناقشتها على طاولة الاجتماعات المقبلة.

 
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