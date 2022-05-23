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الإثنين، 23-05-2022 02:59 م

الصحة النيابية تبحث "جدري القرود" الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور تيسير كريشان أن اللجنة ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل لبحث فيروس "جدري القرود".

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وقال كريشان لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تمت دعوة كل من وزارة الصحة ولجنة الأوبئة لحضور الاجتماع من أجل بحث تطورات الفيروس وتقييم الإجراءات التي اتخذتها الصحة حتى الآن.


وأضاف أن اللجنة تتابع المعلومات التي تصدر عن الجهات الصحية في الأردن والعالم حول الفيروس، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تؤكد صعوبة انتقال المرض من شخص لآخر وأن نسبة الوفيات قليلة جدا.


يذكر أن وزارة الصحة عممت على كافة الأطباء والمراكز الصحية التابعة لمديريات الوزارة، بضرورة التبليغ الفوري لمديرية الأمراض السارية عن أي حالة يشتبه إصابتها بمرض جدري القرود.


وحدد التعميم الحالات المشتبه فيها وهي التي تعاني من طفح جلدي حاد غير مفسر، وواحدة أو أكثر من العلامات او الأعراض التالية: (صداع، ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38.5 درجة، ألم عضلي، ألم في الظهر، ضعف وتعب عام، تضخم العقد الليمفاوية).

 




 

 


 

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