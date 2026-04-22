"الصحة النيابية" تلتقي القائم بأعمال السفارة الليبية

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الصحة والغذاء النيابية، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السراحنة، القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا لدى المملكة محمد إبراهيم أبوخزام، والملحق الصحي الليبي عبد الحميد بن حاج، والملحق في السفارة عادل العقبي.





وأكد السراحنة عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وليبيا، مشدداً على حرص المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتسهيل الإجراءات التي تسهم في خدمة الأشقاء الليبيين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.



وأشار إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون في القطاع الصحي، سواء من خلال استقطاب الكوادر الطبية أو تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الليبيين في المستشفيات الأردنية، إضافة إلى متابعة التحديات التي قد تواجههم أثناء تلقي العلاج والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعياً إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل القطاع السياحي بما يعزز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.



واستمعت اللجنة إلى أبرز الملاحظات التي طرحها القائم بأعمال السفارة، والتي ركزت على آليات تطوير التعاون وتعزيز التنسيق بين الجانبين.



بدورهم، أكد النواب شاهر الشطناوي، وعبد الهادي البريزات، وحسين الطراونة، وحكم المعادات، أهمية توسيع آفاق التعاون الصحي، لا سيما في مجالات التعليم الطبي والتدريب السريري وتبادل الكوادر، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية في البلدين.



من جانبه، أوضح أبوخزام أن الخدمات المقدمة للمرضى الليبيين في الأردن تسير بشكل منظم ولا تشكل عبئاً على السفارة، مشدداً على أهمية تنظيم آلية قدوم المرضى وعدم التوجه بأعداد كبيرة لتلقي العلاج في وقت واحد، في ظل توفر خدمات طبية متقدمة في المملكة.



وأشار إلى وجود رحلات طيران مباشرة بين المدن الليبية والأردن بمعدل يقارب عشر رحلات أسبوعياً، مع التطلع إلى زيادتها مستقبلاً بما يعزز حركة التنقل والتعاون بين البلدين.



وأعرب عن تقديره لجهود المملكة في رعاية الأشقاء الليبيين، مشيداً بمتانة العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الصحي، في ظل تزايد أعداد المرضى الليبيين القادمين للعلاج والثقة المتنامية بالقطاع الطبي الأردني.



كما أعرب عن أمله بعودة التمثيل الدبلوماسي الأردني إلى العاصمة طرابلس، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر وتسهيل متابعة الملفات المشتركة.



بدوره، أكد الملحق الصحي عبد الحميد بن حاج أهمية تعزيز التعاون الصحي بين البلدين وتسهيل إجراءات علاج المرضى الليبيين، فيما شدد الملحق عادل العقبي على أهمية تنظيم الإجراءات ذات الصلة بما يسهم في تحسين التنسيق ورفع كفاءة العمل المشترك.





