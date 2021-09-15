الصحة النيابية تناقش حادثة وفاة الطفلة لين أبو حطب اليوم

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة عدة قضايا، حيث تناقش لجنة الصحة والبيئة النيابية الاوضاع الصحية وحادثة وفاة الطفلة في مستشفى البشير " لين" .

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وأفاد والد الطفلة المتوفاة في مستشفى البشير ماهر أبو حطب، الثلاثاء، بأن المستشفى رفض عدة مرات استقبال ابنته التي كانت تشكو من ألم حاد في أسفل معدتها، مشيرا إلى ارتكاب العاملين في المستشفى خطأ في تشخيص الحالة في البداية.



وقال أبو حطب في وقت سابق إنه راجع برفقة ابنته المستشفى في 2 أيلول/سبتمبر الحالي حيث "كانت تعاني من آلام في أسفل بطنها وراجع طوارئ مستشفى البشير وأبلغوا أن الطفلة تعاني من التهاب بالمسالك البولية" وأبلغوها بالعودة إلى المنزل.



وفي 3/أيلول/سبتمبر، راجعت عائلة الطفلة (5 سنوات) مرة أخرى مستشفى البشير وأبلغوها هذه المرة أن "لديها التهابات بالأمعاء مع الطلب منها بالذهاب إلى البيت".



لكن بعد ذلك بيوم، ذهبت العائلة إلى طبيب خاص الذي شخص الحالة بأنها "زائدة دودية وقام بإعطائها كتابا وأبلغها بمراجعة أقرب مستشفى"، وفق ما شرح أبو حطب.



وعادت العائلة إلى مستشفى البشير و"أعطتهم والدة الطفلة الكتاب (المرسل من الطبيب) لم يهتموا للكتاب، وقالوا نحن من نشخص الحالة وليس على أثر الكتاب الذي أعطيتينا إياه، رأوا الطفلة مرة أخرى وقالوا لنا اذهبوا لمنزلكم".