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الصحة: تسفير أي عامل وافد تثبت إصابته بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي

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الثلاثاء، 30-04-2024 11:58 ص

الصحة: تسفير أي عامل وافد تثبت إصابته بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي

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الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية الدكتور رائد الشبول عدم السماح بدخول أي من العمال الوافدين بقصد العمل لأول مرة إلا بحصولهم شهادة صحية تفيد بخلوهم من الأمراض المعدية مثل السل والأيدز والتهاب الكبد الوبائي B,C.

وقال الشبول خلال اجتماع للجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من الحصول على شهادة خلوهم من الأمراض المعدية بهدف تحقيق بيئة صحية سليمة خالية من الأمراض وتحقيق نهج السلامة المهنية للموظفين وحماية السكان والكوادر الصحية من انتقال العدوى من الخارج.

وأضاف أن الشهادة الصحية يجب أن تكون صادرة عن مختبر معتمد في بلد العامل الأم، ويعاد الفحص داخل المملكة وفي حال كانت النتيجة إيجابية بمرض السل أو الأيدز أو التهاب الكبد الوبائي B يتم تسفيره مباشرة، أما التهاب الكبد الوبائي C فيتم اعتماد نتيجة فحص PCR للذين لديهم إيجابية فحص الأجسام المضادة لغايات تسفيرهم.

وأشار الشبول إلى أنه بما يخص العامل المصاب بفيروس نقص المناعة الإيدز فإنه يتم تسفيره مهما كانت مهنته.

وبيّن أنه يتم تسفير العمال الذين لديهم تصاريح عمل سابقة في مجالات عمل (النوادي الصحية والليلية ومراكز التدليك، العاملون في صالونات الحلاقة والتجميل، مربيات الأطفال، العاملات في المنازل) فإنه يتم تسفيرهم مباشرة حال اكتشاف إصابتهم بأي من الأمراض أعلاه مع مراعاة ما يخص الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي C.

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وتابع أن علاج العمال الوافدين داخل مستشفيات وزارة الصحة يكون على حساب العامل الشخصي وليس على حساب الوزارة، موضحا أن ذلك يشمل العمال في المهن التي هي أقل خلطة مع السكان مثل الزراعة وبعد إجراء فحص PCR يتم اتخاذ قرار بعلاجهم لمدة 3 أشهر وفي حال عدم علاجه يتم تسفيره مباشرة.

 

 

 




 

 


 

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