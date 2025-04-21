الصفدي ردا على العرموطي: نحن نعرف أين الخونة

الوكيل الإخباري - رفض رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ما ورد في كلمة للنائب صالح العرموطي تحت القبة تضمنت إساءة للحكومة وأنها هي من أثارت الفتنة.

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وقال الصفدي، اليوم الاثنين، إن الحكومة لا تضم سوى وزراء وطنيين أحرار، وليس فيها أي وزير خائن.

وأضاف قائلا: "نحن نعرف أين الخونة".