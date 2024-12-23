الصفدي للنواب والوزراء: "تلفونات وجلسة ما في"

وقال الصفدي خلال جلسة رقابية للمجلس اليوم الاثنين، "تلفونات وجلسة ما في".
وكان طلب الصفدي جاء ردا على حديث النائب صالح العرموطي الذي أشار إلى استخدام الوزراء هواتفهم تحت القبة.
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