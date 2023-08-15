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الثلاثاء، 15-08-2023 12:18 م

الصفدي: مجلس النواب يقدر إعلان أستراليا عدم قانونية المستوطنات

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، السفير الأسترالي لدى المملكة، برنارد لينش، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بخاصة البرلمانية منها.اضافة اعلان


وعبر الصفدي عن تقدير مجلس النواب الكبير، لإعلان أستراليا عزمها العودة لاستخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأكيدها على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأكد الصفدي بحضور رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأسترالية النائب محمد بني ياسين، أهمية الموقف الأسترالي بما يدعم الحق الفلسطيني وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأشقاء الفلسطينيين وآخرها ما نتج عن قمة العلمين في مصر الشقيقة والتي جمعت جلالة الملك بالرئيسين المصري والفلسطيني.

من جهته عبر السفير الأسترالي عن تقدير بلاده للدور الأردني في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله في هذا الإطار، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية الأردنية الأسترالية التي ترتكز على المصالح المشتركة في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والتي تشمل التعاون في مواجهة تهديد الإرهاب.

 




 

 


 

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