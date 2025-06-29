الصفدي: نتبنى كافة مطالب مجلس نقابة الصحفيين لتحسين أوضاع منتسبيها

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي تبني المجلس لكافة مطالب مجلس نقابة الصحفيين، المتعلقة بتحسين أوضاع منتسبيها، والوقوف إلى جانب تطوير التشريعات المتعلقة بعمل الصحفيين، والحرص على مشاركة المجلس في التشريعات ذات الصلة.



حديث الصفدي جاء لدى حضوره اليوم الأحد، جانباً من اجتماع لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب فراس قبلان، بحضور نقيب الصحفيين طارق المومني، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب د. مصطفى الخصاونة، والنواب: محمد السبايلة، وفليحة الخضير، وعبد الباسط الكباريتي، وآمال الشقران، وجهاد عبوي، ومحمد الرعود، ونائب نقيب الصحفيين عوني الداوود، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين: محمد الزيود وختام الشوبكي وراشد الرواشدة.



وقال الصفدي إن المجلس عبر لجنة التوجه الوطني والإعلام ورئيسها وكافة الزملاء الأعضاء فيها حريصون على تعاون مستمر مع النقابة، إيماناً بدورها الفاعل والمؤثر وكافة منتسبيها في الدفاع عن الوطن ورسالة الدولة، مؤكداً الفخر والاعتزاز بكل الأصوات الصحفية والإعلامية الوطنية في القطاعين العام والخاص.



فيما أكد رئيس اللجنة النائب فراس القبلان على دور الإعلام الأردني في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها وإبراز المكتسبات الوطنية، مشدداً على أهمية تكثيف التعاون بين وسائل الإعلام والجهات الرسمية لمواجهة حملات التضليل والشائعات، وتعزيز الخطاب الإعلامي الهادف والمسؤول عبر مؤتمر وطني للإعلام يعقد قريباً بالتعاون مع نقابة الصحفيين للدفاع عن الوطن.



وأكد القبلان أن الإعلام الوطني شريك أساسي في الدفاع عن الدولة وإبراز إنجازاتها، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس النواب ونقابة الصحفيين لتعزيز الخطاب المهني المسؤول. وأوضح أن اللجنة حريصة على دعم المبادرات الإعلامية الوطنية وتطوير أدوات العمل الصحفي بما يواكب التحديات ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.



من جهته قال نقيب الصحفيين طارق المومني، إن مجلس النواب هو بيت الشعب الذي نعتز به جميعًا، معبراً عن التقدير لتبني رئيس مجلس النواب لمطالب مجلس النقابة، ولتعاون لجنة التوجيه الوطني والإعلام برئاسة النائب فراس القبلان مع مطالب النقابة.

اضافة اعلان