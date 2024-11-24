الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية

وقال الصفدي لمصابي الأمن: أنتم محط فخر واعتزاز كل الأردنيين، ونقف معكم للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الأردن.
وقال الصفدي إن جهود نشامى الجيش والأجهزة الأمنية في الزود عن أمن واستقرار الوطن، تدفعنا جميعاً إلى تمتين جبهتن الداخلية والتي كانت وستبقى مصدر قوتنا بمواجهة أيادي الإرهاب الآثمة.
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