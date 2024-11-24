 
الأحد 2024-11-24 07:24 م
 

الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية

الصفدي : أنتم محط فخر واعتزاز كل الأردنيين
الصفدي : أنتم محط فخر واعتزاز كل الأردنيين
الأحد، 24-11-2024 06:55 م
الوكيل الإخباري-   زار رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المصابين من طاقم الدورية الأمنية، الذين أصيبوا أثناء أدائهم الواجب في حادثة الاعتداء الإرهابي فجر اليوم في منطقة الرابية.اضافة اعلان


وقال الصفدي لمصابي الأمن: أنتم محط فخر واعتزاز كل الأردنيين، ونقف معكم للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الأردن.

وقال الصفدي إن جهود نشامى الجيش والأجهزة الأمنية في الزود عن أمن واستقرار الوطن، تدفعنا جميعاً إلى تمتين جبهتن الداخلية والتي كانت وستبقى مصدر قوتنا بمواجهة أيادي الإرهاب الآثمة.
 
gnews

أحدث الأخبار

الصفدي : أنتم محط فخر واعتزاز كل الأردنيين

شؤون برلمانية الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية

تجمع مياه الأمطار

اقتصاد محلي تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الاثنين في الاردن - تحذيرات

حزب الله

عربي ودولي إصابة 11 إسرائيليًا في هجمات صاروخية من حزب الله

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية ‏ ضريبة الدخل: 7500 مكلف تقدموا بطلبات التسوية والمصالحة

غزة

أخبار محلية الهيئة الخيرية الهاشمية: وصول دفعة جديدة من المواد الإغاثية لغزة

شركة زين

أخبار الشركات شركة زين تعود مصابي الأمن العام ضمن الوقفة الأردنية خلف الوطن والنشامى

مديرية الأمن العام

خاص بالوكيل الامن العام : مقـتل سيدة بالرصاص على يد عمها



 


الأكثر مشاهدة