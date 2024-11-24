الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية

06:55 م

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الوكيل الإخباري- زار رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المصابين من طاقم الدورية الأمنية، الذين أصيبوا أثناء أدائهم الواجب في حادثة الاعتداء الإرهابي فجر اليوم في منطقة الرابية. اضافة اعلان





وقال الصفدي لمصابي الأمن: أنتم محط فخر واعتزاز كل الأردنيين، ونقف معكم للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الأردن.



وقال الصفدي إن جهود نشامى الجيش والأجهزة الأمنية في الزود عن أمن واستقرار الوطن، تدفعنا جميعاً إلى تمتين جبهتن الداخلية والتي كانت وستبقى مصدر قوتنا بمواجهة أيادي الإرهاب الآثمة.