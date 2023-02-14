الصفدي يستقبل وفدا يمثل مجلس الشورى في السعودية

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية عضو مجلس الشورى الدكتور ابراهيم بن محمد القناص، وعدد من أعضائها، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، وذلك في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها الوفد للمملكة.



وفي مستهل الاستقبال أعرب الصفدي، عن ترحيبه بزيارة رئيس وأعضاء اللجنة للأردن، مشيداً بالعلاقات التي تجمع بين المملكة الأردنية الهاشمية وشقيقتها المملكة العربية السعودية، مضيفا أن العلاقات الثنائية بين البلدين علاقات استراتيجية تتطور في منحى تصاعدي.

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كما ثمن مستوى التعاون الثنائي في المجال البرلماني، داعيا الى تعزيز العمل العربي المشترك.



وقدم الصفدي، نبذة تعريفية عن مجلس النواب والدور الذي يقوم به في المجالين التشريعي والرقابي.



من جانبه نقل رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية الدكتور ابراهيم بن محمد القناص، تحيات رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ للصفدي، معربًا عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس النواب بصفة خاصة، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والمجلسين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.



بدوره أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بند بندر السديري أهمية الدور الذي تؤديه لجان الصداقة البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال الحوار وتبادل الآراء لفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية، لافتًا إلى ضرورة الانتباه إلى أهمية وجود تنسيق دائم بين المجلسين لتوحيد المواقف والتنسيق بين الجانبين في المحافل البرلمانية مما يساعد على توضيح مواقف الدولتين والدفاع عن القضايا العربية.



وفي نهاية اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين، وحضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق.

