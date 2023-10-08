الصفدي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب، بناءً على رغبة نيابية كبيرة أعلنت عن دعمها وتأييدها له.ووفق تصريح صادر عن الصفدي فإنه ترشحه يأتي عبر برنامج متكامل قوامه العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود من أجل المضي قدماً بتعزيز الثقة الشعبية بمجلس النواب.وأكد الصفدي أننا مقبلون على مرحلة سياسة مهمة في تاريخ الدولة، لجني ثمار مشروع التحديث الشامل الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى مع المئوية الأولى للدولة، مؤكداً أن المجلس يقف في عامه الأخير أمام مسؤوليات الالتزام بالنظام الداخلي روحاً ونصاً، والالتزام بمدونة السلوك النيابية وما تضمنته من مبادئ النزاهة وتجنب تضارب المصالح وتغليب المصلحة الوطنية في عمل وأداء عضو البرلمان.وقال الصفدي إننا جميعاً في مختلف سلطات الدولة مطالبون اليوم، بالعمل بإخلاص وتعاون من أجل نجاح مشروع التحديث الشامل، وصولاً إلى غاية سيد البلاد جلالة الملك المفدى في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، والوصول إلى برلمانات حزبية برامجية تلبي تطلعات ورغبات أبناء شعبنا العزيز.