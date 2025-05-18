الصفدي يلتقي المطران إياد الطوال مهنئاً بتعيينه مطراناً للبطريركية اللاتينية في الأردن

وهنأ الصفدي المطران الطوال بمناسبة تعيينه مطراناً للبطريركية اللاتينية في الأردن، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيستمر في دوره بالدفاع عن عدالة الحق الفلسطيني.
وقال رئيس مجلس النواب: إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، حافظت على هوية المدينة المقدسة، بوجه كل المخططات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي.
فيما أكد المطران إياد الطوال أهمية دور جلالة الملك عبد الله الثاني كصاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيراً إلى أنها مسؤولية عظيمة تصون المدينة المقدسة بما تمثله من أبعاد روحية وحضارية تحافظ على نسيج القدس.
وحضر اللقاء النواب: هدى نفاع، وهيثم زيادين، ومحمد المراعية، وخالد أبو حسان، وعارف السعايدة، وحكم المعادات.
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