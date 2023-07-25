الصفدي يلتقي مجلس النقباء ويتسلم ملاحظاتهم حول "الجرائم الإلكترونية"

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس النقباء، الذين قدموا ملاحظاتهم حيال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث أكد أعضاء مجلس النقباء تبنيهم لمطالب ومذكرات نقابتي الصحفيين والمحامين حيال مشروع القانون والتي تم تسليمها لرئيس اللجنة القانونية النيابية.



وقال الصفدي إنّ مجلس النواب حريص إلى الاستماع لكافة وجهات النظر حيال مشروع القانون، مؤكداً الدور الطليعي للنقابات في صناعة الرأي العام والدفاع عن حقوق المواطنين، لافتاً أن المجلس ينظر إليهم بوصفهم بيوت خبرات وكفاءات مقدرة وذات أثر كبير في بناء الوعي المجتمعي.



وأضاف "نحن والنقابات المهنية نقف في صف واحد، وهدفنا تحقيق الصالح الوطني"، مشدداَ على أن المجلس يقف إلى جانب الحريات المصونة دستورياً، إلا أن الواجب اليوم محاسبة كل من يتجاوز القانون ويمتهن الإساءة والابتزاز وتفتيت المجتمع واستهداف المواطنين تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير، وعليه فإن تغليظ العقوبات بحق من يتقصد الإساءة عبر الفضاء الإلكتروني أصبحت حاجة وضرورة.

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