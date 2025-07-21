الصفدي ينعى النائب الأسبق الدكتور عبد الرزاق طبيشات

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الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، النائب الأسبق المغفور له بإذن الله تعالى، الدكتور عبد الرزاق طبيشات، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين. اضافة اعلان





واستذكر الصفدي مناقب الفقيد المرحوم الطبيشات، الذي كان مثالًا في الإخلاص للوطن، وصاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال وجوده في المجلسين الثاني عشر والثالث عشر.



وتقدّم الصفدي، باسمه واسم أعضاء مجلس النواب، بأحرّ مشاعر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته وغفرانه.