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الإثنين، 13-02-2023 01:34 م

الصقور يطالب بإلغاء ديوان الخدمة المدنية

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس كتلة العدالة النيابية، النائب مجحم الصقور بإلغاء ديوان الخدمة المدنية.اضافة اعلان


وقال الصقور خلال مناقشة قرار اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة لعام 2023، اليوم الاثنين، إن التعيينات في ديوان الخدمة فيها محاباة ومحسوبيات، والأولى أن يتم تعيين الحالات الإنسانية.

وأضاف أن الحكومة الحالية قامت بتعيين نحو 2000 شخص على نظام شراء الخدمات وهذه واسطة ومحسوبية وتعدي على حقوق المتقدمين للوظائف.

وأشار الصقور إلى أن الحكومة الحالية لم تترجم رؤى الملك، فيما عمل المجلس على ترجمة الشراكة مع الحكومة ورؤى الملك، وقام المجلس بإقرار تشريعات عديدة لتشجيع الاستثمار إلا أن الاستثمارات تغادر المملكة.

وبيّن أن الملك كان يقوم بزيارات ميدانية إلى مختلف المحافظات والمناطق في المملكة، في حين كان هناك غياب واضح للحكومة ما عدا بعض الوزراء وهم قلة.

ودعا النائب الحكومة إلى تطبيق توصيات اللجنة المالية وعدم تجاهلها كما كان في الموازنات السابقة، مشددا على أن توصيات اللجنة مهمة والواجب تنفيذها وليس تجاهلها.


 




 

 


 

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