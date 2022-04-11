الإثنين 11-04-2022
الوكيل الاخباري

2.8 مليون حركة لخدمات حكومية خلال شباط الماضي

ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى في 3 أسابيع

الخلايلة يبيّن سبب عدم فتح المسجد الاقصى للاعتكاف

استحداث تأشيرة دخول جديدة للمملكة مدتها خمس سنوات

الكرملين يعلق على احتمال إفلاس روسيا

الجمارك : احباط تهريب 107 كغم من الكوكايين الخام

الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات مع أوبك وسط دعوات لزيادة إنتاج النفط

خصم الكهرباء يصل 75% لمدة 10 سنوات في الطفيلة الصناعية

انطلاق الحملة الوطنية عَلَمُنا عَالٍ

الخصاونة: لم نبع أي معلم سياحي في الأردن

الإثنين، 11-04-2022 03:30 م

الضمان: لم يعد مقبولا بقاء أي عامل خارج مظلة الضمان

Screen Shot 2021-02-06 at 8.31.44 PM


الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، موضوع الانتساب الاختياري للمرأة والشباب وذوي الإعاقة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى رفع سن التقاعد للمرأة العاملة.

اضافة اعلان


وقالت رئيس اللجنة النائب عبير الجبور، خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، إن دور المؤسسة يجب أن يُعزز حماية المرأة، ويعمل على تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.


وأكدت ضرورة تطوير المفهوم الشامل للحماية الاجتماعية للمرأة الأردنية، مشيرة إلى أن من أهم ركائز الحماية الاجتماعية هو الإنصاف في الأجور بين المرأة والرجل، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم شمول المرأة في الضمان الاجتماعي، وإيجاد بيئة عمل ملائمة وجاذبة.


وطالبت الجبور، مؤسسة الضمان بضرورة إطلاق حملات إعلامية لتشجيع ربات المنازل الأردنيات داخل وخارج المملكة على الاشتراك الاختياري، ومجالات الحماية التي يوفرها الضمان للمؤمن عليهن والمنافع المُتحققة.


بدوره، قال الرحاحلة إنه لم يعد مقبولًا بقاء أي عاملة أو عامل خارج مظلة الضمان الاجتماعي، باعتبار الضمان الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية، مضيفًا أن دور الضمان الاجتماعي لا يقتصر على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وإنما يمتد إلى تحقيق العدالة والتمكين الاقتصادي والحقوق الاجتماعية، وبالتالي أصبحت الحماية ضرورة لتحقيق التنمية المُستدامة.


وأكّد أن استمرار اشتراك المؤمن عليها في الضمان الاجتماعي سواء من خلال عملها لدى جهة عمل، أو من خلال الاشتراك الاختياري لحين استحقاقها الراتب التقاعدي، يضمن لها مستقبلًا آمنًا، لما يُشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها، أو لورثتها في حال وفاتها، كما يُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويُعزز مكانتها داخل المجتمع، فضلًا عن أنه يُشكل حافزًا لها لرفع كفاءتها وانتاجيتها بما يعود عليها والمُجتمع بأسره بالنفع.


وأوضح الرحاحلة أنه يحق لأي أردني سواء كان مُقيمًا داخل المملكة أو خارجها الانتساب إلى الضمان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-04-11 at 4.11.07 PM

الصحة النيابية تدعو للوقوف على مشاكل تواجه القطاع الصحي

0L5A6467

إدارية النواب تطالب بتثبيت الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة

0L5A6224

استياء نيابي من تأخر الحكومة بالرد على الأسئلة النيابية

M63A0259

مجلس النواب يعقد اليوم جلسة رقابية

5ef9f36fe5d1d

الفايز: الإصلاح السياسي يأتي بالتدرج

1649595882519

عمل الأعيان تطلع على واقع العمل الخيري في المملكة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-03-21 at 12.29.37 PM

الأسرة النيابية: الأم الأردنية ضحت وعانت لأجل أبنائها

3abebea2-48a3-4dc9-b633-a57536a1a531

"خارجية النواب": الأردن يعيش مرحلة إصلاحية جديدة وشاملة

1647437716997

مالية النواب توصي باسترداد مبالغ ومكافآت صرفت دون وجه حق

410121

قانونية النواب تواصل مناقشتها لقانون الانتخاب

1647341686766

الأعيان يصر على قراره بشأن العقبة الاقتصادية الخاصة

M63A9908

الأعيان يعيد للنواب قانون الأحزاب السياسية