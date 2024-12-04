الظهراوي ينتقد منهاج سميرة توفيق ويحجب الثقة عن جعفر حسان

وقال الظهراوي اليوم الأربعاء خلال مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب إننا في المناهج القديمة كنا ننشد "فلسطين داري ودرب انتصاري"، واليوم نغني بالمنهاج الجديد "أسمر يا الشب المهيوب" وفق قوله.
وأضاف أنه يجب دعم طلبة الجامعات من خلال زيادة المبالغ المخصصة للمنح والقروض، لافتا إلى أن معظم الطلبة يدرسون نهارا ويعملون ليلا لتغطية نفقات الدراسة الجامعية.
وأشار إلى أنه يجب العمل على حل مشاكل الشعب الأردني وتعزيز الشعور بالأمن والاستقرار.
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