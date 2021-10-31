العتوم: مجلس النواب سيتخذ موقفا واضحا إزاء رفع أسعار المشتقات النفطية

الوكيل الإخباري- برر رئيس لجنة الطاقة النيابية زيد العتوم الضرائب التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية، موضحا، أن فرض الضرائب شيء طبيعي، إذ تعتمد الحكومة في إيراداتها بشكل أساسي على الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية والسلع.



وأوضح العتوم خلال تصريحات صحفية، أن الوضع أصبح لا يحتمل، وأن المواطن لا يمكنه أن يتحمل الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية.



وأكد العتوم، أن الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية من عام 2018 حتى اليوم مرتفعة جدا.



وحول نية الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بداية الشهر المقبل، شدد على أن مجلس النواب سيتخذ موقفا واضحا ازاء رفع الأسعار.



وطالب العتوم الحكومة بإعادة النظر في الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية، وتخفيضها، وتحمل جزء من الارتفاع الحاصل على النفط.

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