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الإثنين، 06-12-2021 01:26 م

العرموطي: هل عقد اليهودي براودي دورات لأئمة المساجد؟ - وثيقة

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الوكيل الإخباري - وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا نيابيا الى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حول صحة قيام شخص يهودي يسمى جوزيف براودي بعقد دورات لأئمة المساجد في وزارة الاوقاف لتعليم الاسلام المعتدل الذي لا يناهض التطبيع كما يزعم.

وطلب العرموطي، معرفة الجهة التي قامت بالتنسيب ودعوة هذا الشخص للحضور الى الاردن، وكم عدد الاشخاص الذين قابلهم داخل او خارج الوزارة وما هي صفتهم، وهل كان وزير الأوقاف آنذاك من ضمنهم؟.

وجاءت اسئلة العرموطي، إستنادا لأحكام المادة "96" من الدستور وعملا بالمادة "118" من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتاليا اسئلة العرموطي:

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