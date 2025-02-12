 
الأربعاء 2025-02-12 12:12 م
 

العرموطي: يجب عزل ترامب في مصحة نفسية

ترامب
ترامب
الأربعاء، 12-02-2025 11:12 ص
الوكيل الإخباري-   أدان النائب صالح العرموطي تصريحات الرئيس الأمريكي في اللقاء الذي جمعه بجلالة الملك عبدالله الثاني أمس الثلاثاء في البيت الأبيض ، لبحث ملف قطاع غزة .اضافة اعلان


وقال العرموطي بأن ما جاء على لسان ترامب المتباكي على الأسرى الإسرائيليين ونيته بالسيطرة على قطاع غزة ، فإنه مخالف لجميع القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وميثاق روما ، مطالباً الحكومة برفع قضية على ترامب في المحكمة الدولية .

وأشار إلى أن خطة ترامب بتهجير أهالي قطاع غزة إلى الأردن ومصر يعتبر إعلان حرب في العالم أجمع ، مشدداً على ضرورة إيداع ترامب في مصحة نفسية على خلفية هذه التصريحات الجنونية
 
gnews

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شؤون برلمانية العرموطي: يجب عزل ترامب في مصحة نفسية



 




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