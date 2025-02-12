العرموطي: يجب عزل ترامب في مصحة نفسية

وقال العرموطي بأن ما جاء على لسان ترامب المتباكي على الأسرى الإسرائيليين ونيته بالسيطرة على قطاع غزة ، فإنه مخالف لجميع القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وميثاق روما ، مطالباً الحكومة برفع قضية على ترامب في المحكمة الدولية .
وأشار إلى أن خطة ترامب بتهجير أهالي قطاع غزة إلى الأردن ومصر يعتبر إعلان حرب في العالم أجمع ، مشدداً على ضرورة إيداع ترامب في مصحة نفسية على خلفية هذه التصريحات الجنونية
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