العرموطي: 2212 مرشد تربوي في المدارس الحكومية.. والحكومة: ملتزمون بالمخصصات المرصودة

الوكيل الإخباري - قال النائب صالح العرموطي إن عدد المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بلغ 2212 من أصل 4001 مدرسة في كافة أنحاء المملكة.

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وأضاف العرموطي، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، أن الاهتمام بتوفير الخدمة الارشادية في المدارس ضعيفا، لافتا إلى أهمية وجود المرشدين التربويين نظرا لدورهم الكبير في التوجيه والارشاد إلى جانب التعليم.

وأشار إلى أن جواب الحكومة عن سؤاله حول المرشدين التربويين، لم يتضمن أي معلومة عن الارشاد التربوي في مدارس القطاع الخاص.

وبيّن أن الوزارة أوضحت أنها تسعى لتغطية جميع المدارس الحكومية في المستقبل لكن ذلك لم يتضمن وجود أي جدول زمني.

ولفت العرموطي إلى أن العناية بالتربية ومواجهة ما يتعرض له أجيالنا من تحديات يفرض وجود عدد كافٍ مؤهل من المرشدين في المدارس.

بدوره برر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة عدم تغطية كافة النقص في الشواغر سواءً أكانت للارشاد التربوي أو غيرها إلى التزام الوزارة بجدول التشكيلات والمخصصات المرصودة في الموازنة.

وقال محافظة إن ليس لديه أي إجابة عن عدد المرشدين التربويين بالمدارس الخاصة، وقد يكون هناك مرشدين فيها.