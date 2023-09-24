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الأحد، 24-09-2023 03:45 م

العمل النيابية تزور مراكز للتدريب المهني

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الوكيل الإخباري - زارت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الأحد، عددا من معاهد مؤسسة التدريب المهني، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز وتطوير التعليم المهني.

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وقالت رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، تمام الرياطي، إن الزيارة التي شارك بها النائبان فليحة الخضير ومحمد الشطناوي، تهدف إلى فهم أعمق لتحديات التعليم المهني في الأردن، والعمل على تحسين البرامج التعليمية وتطوير البنية التحتية لضمان تقديم تعليم مهني عالي الجودة يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.


وأثنت الرياطي على جهود المؤسسة في تطوير التعليم المهني وتوفير فرص تعليمية متقدمة للشباب، مشيدة بتطور برامج مؤسسة التدريب المهني وبما يتواكب مع التطور والتكنولوجيا الحديثة والحماية الاجتماعية.


وأعربت عن دعم لجنة العمل النيابية لمبادرات تعزيز دور التعليم المهني في تأهيل الشباب لسوق العمل، مؤكدة أهمية التعاون لتطوير التعليم المهني في الأردن، وزيادة فرص العمل للشباب وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.


وناقشت اللجنة خلال الزيارة أيضا تطوير مناهج التعليمية وتطوير البنية التحتية في المعاهد المهنية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية تناسب الصناعات الحديثة مثل تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز.


من جانبه، أكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس احمد الغرايبة، أهمية تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه المهني للطلاب والخريجين لمساعدتهم في اختيار مسارات مهنية مناسبة، وتطوير شراكات مع القطاعات الصناعية وأصحاب العمل لضمان توافق برامج التعليم المهني مع احتياجات السوق وفرص العمل المتاحة.


ولفت الغرايبة إلى أن المؤسسة خرجت أكثر من نصف مليون شاب وشابة، وتحرص دائما على تطوير برامجها التدريبية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.


وشملت زيارة لجنة العمل النيابية مشاغل: الطباعة الثلاثية، الصناعات الجلدية، التكيف والتبريد، والتعليم الافتراضي للواقع الافتراضي والواقع المعزز في معهد ماركا للذكور.


كما زارت معهد السلامة والصحة المهنية واستمعت لإيجاز عن دور المعهد الذي يعد مركزا إقليميا وعربيا، إضافة الى الاطلاع على مشاغل وإنجازات الأكاديمية الأردنية للسياحة والفندقة.

 




 

 


 

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