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الإثنين، 07-02-2022 04:59 م

"العمل النيابية": يجب إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، ضرورة وضع خطط واستراتيجيات واضحة وقابلة للتطبيق لتنظيم سوق العمل، وإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة. 

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حديث الحراسيس جاء خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاثنين، بحضور وزير العمل نايف استيتية، وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي وعدد من المختصين.


وشدد الحراسيس على أهمية العمل على إحلال العمالة الأردنية بدل العمال الوافدة، عن طريق آلية لا تؤثر على سير العمل في القطاع الخاص والاستثمارات الموجودة في المملكة.

 

 




 

 


 

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