الخميس 10-12-2020
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الخميس، 10-12-2020 04:21 م

العودات: الأردن بحاجة إلى مراجعة صادقة

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الوكيل الإخباري - اختار مجلس النواب، في أول جلسة لهم في الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر الخميس، عبدالمنعم العودات رئيسا لهم، بعد فوزه على منافسه محمد عناد الفايز بـ 84 صوتا مقابل 26.

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وقال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات في كلمة له بعد انتخابه إن الأردن اليوم بحاجة إلى حالة من المراجعة الصادقة للقدرات الوطنية بالتكافل والتضامن والتكامل بين جميع مكونات الدولة وفئاتها الاجتماعية للتمكن من التغلب على جائحة كورونا وما نجم عنها من خسائر بالأرواح ومن أضرار لحقت بالاقتصاد الوطني وبالقوى البشرية العاملة في القطاعات جميعها فضلا عن الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في الجوار العربي وفي المنطقة كلها وما يترتب على ذلك من تفعيل لعناصر قوة الدولة ومناعتها ومناعة الدولة وقدراتها من أجل الحفاظ على أمنها واستقراراها ومكانتها الإقليمية والدولية.


 




 

 


 

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