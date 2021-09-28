الثلاثاء 28-09-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 28-09-2021 09:38 م

العودات: الأردن يدشن مئويته بالتوافق على تحديث المنظومة السياسية

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات أن الدولة الأردنية تدخل مئويتها الثانية بإصرار وتوافق على تعزيز مسيرة الإصلاحات الشاملة ومراجعة وترتيب أولوياتها الوطنية باستمرار، عبر ما نشهده من خطوات لتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية التي تعد مدخلاً لباقي الإصلاحات التي يتطلع لها أبناء الشعب الأردني.

جاء ذلك خلال استقبال العودات، اليوم الثلاثاء، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن آندرس بيدرسن، والسفير الهولندي لدى المملكة هاري فيرفاي . 

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