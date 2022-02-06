العودات: "الصوت الواحد" حال دون وجود أحزاب حقيقية

الوكيل الإخباري - رأى رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، الأحد، أن قانون الصوت الواحد في الانتخابات البرلمانية "أحد العقبات الرئيسية" التي حالت دون وجود أحزاب "فاعلة حقيقية" في الساحة السياسية.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور عدد من أمناء عامين الأحزاب السياسية، وكانت اللجنة قد استأنفت الأربعاء الماضي، مناقشة المشروعين.



العودات أشار إلى أن "التعديلات التي جاءت بالمشروعين هدفها تشخيص الحالة الحزبية الراهنة وتقييم موضوعي لما وصلت إليه الأحزاب السياسية وكيفية الدفع وتفعيل الأحزاب وتمكينها من أخذ دورها والوصول إلى حياة حزبية فاعلة ومؤثرة وصولا إلى برلمان قائما على الكتل البرامجية والتيارات الحزبية".



"التشخيص الدقيق للحالة السياسية الراهنة يكمن بأن قانون الانتخاب كان هو العقبة الرئيسية أمام الأحزاب، وأحد أسباب عدم تمكن الأحزاب من أخذ دورها الحقيقي على الساحة السياسية" وفق العودات.

وتابع: "قانون الصوت الواحد الذي مكث على صدورنا جميعا أكثر من 20 عاما كان أحد العقبات الرئيسية دون وجود أحزاب فاعلة حقيقية لأن هذا القانون يعزز الثقافة المجتمعية الراسخة ولا يأخذ لتمكين وتبديل وتغيير هذه الثقافة نحو التأطير السياسي من خلال وجود أحزاب حقيقية وفاعلة".