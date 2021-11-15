الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

الرئيس اللبناني: العمل جار لمعالجة الأزمة مع السعودية وعدد من دول الخليج

وزير العمل يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

ارتفاع كبير على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إربد : اختتام فعاليات مهرجان الوفاء للوطن

حقيقة إجبار جورج قرداحي على الاستقالة

تنويه من وزارة التربية لأبناء المعلمين المستفيدين من المكرمة الملكية

الخصاونة يشدد على ضرورة العمل وفق التنسيق الثنائي ما بين النواب والحكومة

الكرك: محاضرة حول إنجازات الحسين بن طلال

قرار من وزارة التربية بشأن مكرمة أبناء المعلمين

الإثنين، 15-11-2021 04:15 م

العودات مهنئا الدغمي: سننهض بالمجلس

820214153531642945291


الوكيل الاخباري- هنأ النائب عبدالمنعم العودات فوز النائب عبدالكريم الدغمي برئاسة مجلس النواب.

وقال العودات بعد انتخاب الدغمي في جلسة النواب الاولى بالدورة العادية الاولى، إن المجلس لديه مسؤوليات ويحتاج للنهوض بدوره التشريعي وأن يترجم رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بالوصول إلى الاصلاح السياسي، والاقتصادي.

وأكد العودات، "بعزيمتنا والتفافنا حول الرئاسة الجليلة سنستطيع أن ننهض بهذا المجلس".

ووجه الشكر لأعضاء المجلس على تعاونهم خلال الدورة الماضية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1 (1)

رئيس البرلمان العربي يهنئ الدغمي لفوزه برئاسة النواب

4ee065ed2db8c124cd175c731c4c8e81

الصفدي نائبا اول لرئيس مجلس النواب

fff

الدغمي : لن اسمح لأي أحد التدخل في عمل المجلس

a

القيسي يبارك للدغمي - صور

9256c5cd-18d2-4551-ba9b-b5c5dccb46cf

السيرة الذاتية لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي

d7eaca47-b44e-4777-9601-b1fa48eef83d

الأعيان الجدد يؤدون اليمين الدستورية

أخبار متعلقة
fff

الدغمي : لن اسمح لأي أحد التدخل في عمل المجلس

608fb6cfc002c

الرياطي: تعرضت لضغوطات للانسحاب من انتخابات الرئاسة

نواب 2

النائبان الدغمي والقيسي يترشحان لمنصب رئيس مجلس النواب

161875053046732200

العودات ينسحب من انتخابات رئاسة مجلس النواب

النواب 2

النواب يناقش قرار تعديل التقويم المدرسي الأحد

pic_147318

بولاد: الهم الأول لجلالة الملك الملف الاقتصادي وجلب الاستثمارات