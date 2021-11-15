العودات مهنئا الدغمي: سننهض بالمجلس

الوكيل الاخباري- هنأ النائب عبدالمنعم العودات فوز النائب عبدالكريم الدغمي برئاسة مجلس النواب.



وقال العودات بعد انتخاب الدغمي في جلسة النواب الاولى بالدورة العادية الاولى، إن المجلس لديه مسؤوليات ويحتاج للنهوض بدوره التشريعي وأن يترجم رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بالوصول إلى الاصلاح السياسي، والاقتصادي.



وأكد العودات، "بعزيمتنا والتفافنا حول الرئاسة الجليلة سنستطيع أن ننهض بهذا المجلس".



ووجه الشكر لأعضاء المجلس على تعاونهم خلال الدورة الماضية.

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