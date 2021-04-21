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الأربعاء، 21-04-2021 01:56 م

العودات يدعو لحوار حول قانون مكافحة الفساد

نواب


الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، اللجنة القانونية في المجلس إلى فتح حوارات موسعة بمشاركة نقابة الصحفيين للخروج بقانون النزاهة ومكافحة الفساد وفق أعلى درجات الجودة.

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وكان المجلس أعاد في جلسته اليوم الأربعاء، القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى لجنته القانونية لمزيد من الدراسة. واكد العودات حرص المجلس على بناء سياج عالي من الضمانات التي تكفل حرية الرأي وحرية التعبير.


وقال إن حرية الرأي والتعبير هي أداة للتأشير على مواطن الخلل وضعف الأداء والفساد أينما وجدت.


 




 

 


 

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