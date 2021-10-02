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السبت، 02-10-2021 10:07 ص

العودات ينعى النائب الأسبق أبو عليم

العودات


الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، النائب الأسبق الدكتور محمد طلب أبو عليم الذي وافته المنية مساء الخميس.

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واستذكر العودات، مسيرة ومناقب الفقيد ومسيرته الخيرة طيلة حياته، ومشاركته بمجالس النواب الحادي والثاني والثالث عشر، التي كان خلالها مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.

وأعرب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب كافة، عن تعازيه الحارة لآل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

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