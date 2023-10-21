الفايز: الملك وجه رسالة قوية للمجتمع الدولي

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه رسالة قوية للمجتمع الدولي، من خلال مؤتمر القاهرة للسلام، الذي استضافته العاصمة المصرية اليوم السبت، والتي عبر فيها جلالته عن ضمير الأردنيين وكل أحرار العالم.



وأشار الفايز في بيان اليوم السبت، إلى أن جلالته أكد في رسالته أن ما يحدث في غزة من استهداف للمدنيين وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية هو جريمة حرب، وأن استمرار هذه الكارثة الإنسانية سيدفع منطقتنا إلى الهاوية.



وأضاف، إن جلالة الملك، الذي كانت القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والحياة في سلم أولوياته، أكد خلال المؤتمر للعالم أجمع، أن حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين.

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