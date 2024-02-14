الفايز يؤكد عمق العلاقات الأردنية المغربية

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه في الرباط اليوم الأربعاء، رئيس مجلس المستشارين في المغرب النعم مياره، أوجه العلاقات الأردنية المغربية، وسبل تعزيزها، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة وضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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وأكد الفايز، بحضور السفيرة الأردنية لدى المملكة المغربية جمانا غنيمات، اعتزازه بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية التي تقوم على أسس راسخة وثابتة أساسها الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك حول كل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا العربية العادلة.



ودعا رئيس مجلس الأعيان إلى ضرورة البناء على علاقات البلدين، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أمتنا العربية، والتي تحتاج إلى توحيد الجهود المشتركة، للتصدي للأخطار والتحديات التي تواجهها، والتصدي لسياسات إسرائيل العدوانية.



وشدد على أهمية زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتبادل الخبرات في القطاع الزراعي والتدريب المهني، وفتح خط طيران مباشر بين عمان والرباط.



من جهته، قال رئيس مجلس المستشارين المغربي إن العلاقات المغربية الأردنية عميقة ومتينة وتاريخية تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح الثنائية، مؤكدا حرص المغرب على تقويتها في جميع المجالات.



وأعرب عن تقديره للجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في خدمة القضايا العربية والإسلامية.



وتناول اللقاء، بحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بمختلف المجالات وخاصة البرلمانية والاقتصادية، إضافة إلى ضرورة استمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.