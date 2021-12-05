الفايز يترأس وفدا برلمانيا إلى السعودية

الوكيل الإخباري - غادر رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن في مجلس النواب النائب محمد عناد الفايز عمان اليوم الأحد متوجهاً الى الرياض على رأس وفد من المجلس في زيارة رسمية الى المملكة العربية السعودية بدعوة من رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية – الأردنية في مجلس الشورى السعودي صالح بن منيع الخليوي.

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ويجري الفايز والوفد المرافق له مباحثات خلال الزيارة مع رئيس مجلس الشورى والخليوي تتناول العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها.



كما يلتقي عدداً من كبار المسؤولين السعوديين لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والتي يرعاها جلالة الملك عبد الله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله ورعاهما.



ويضم الوفد النواب: ذياب المساعيد، فراس السواعير، سالم الضمور، عبد الله أبو زيد، سلامة البلوي، ريما العموش، ميادة شريم.