الفايز يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الوكيل الإخباري - تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، التقرير السنوي المُتعلق بأعمال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2022، الذي تضمن إنجازات الهيئة والتوصيات المتعلقة بتعزيز دورها وتطوير عملها، للحفاظ على المال العام، والتصدي للتجاوزات المالية والإدارية.

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جاء ذلك خلال استقبال الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الأحد، رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي.



وقال الفايز، إن مجلس الأعيان حريص على التعاون مع الهيئة والوقوف على أي مقترحات تتعلق بالتشريعات التي تُعنى بها للنهوض بدورها، مبينًا أنه سيصار إلى دراسة التقرير من قبل اللجان المعنية في المجلس.



وأثنى الفايز على دور الهيئة والعاملين فيها في السعي إلى ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة والتصدي لمختلف أشكال الفساد، مؤكدًا أن المجلس سيكون داعمًا لجميع الجهود التي تقوم بها الهيئة، والعمل على إزالة المعيقات التشريعية التي تحد من عملها.



بدوره، عرض حجازي لطبيعة عمل الهيئة وإنجازاتها المتحققة في حماية المال العام ومحاربة الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى انخفاض الفساد المالي وفق التقرير بنسبة 55 بالمئة بسبب جهود التوعية والتثقيف التي تقوم بها الهيئة حول معايير النزاهة والشفافية.



وأشار إلى أبرز إنجازات الهيئة وطموحاتها المستقبلية وطبيعة الشكاوى التي تعاملت معها.