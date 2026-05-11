الفايز يجري مباحثات مع رئيسي "الشورى والنواب" في البحرين

الإثنين، 11-05-2026 06:10 م

الوكيل الإخباري-   أجرى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الاثنين، في العاصمة المنامة،  مباحثات ثنائية مع كل من رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، ورئيس مجلس النواب البحريني احمد سلمان المسلم.

وبحسب بيان لمجلس الأعيان، جاءت المباحثات خلال زيارة يقوم بها الفايز، إلى البحرين على رأس وفد من المجلس، تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى البحريني.


وتناولت المباحثات، سبل تعزيز العلاقات الأردنية البحرينية في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة المتعلقة بالاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين وعموم دول الخليج العربي.

 
 


