الفايز يطالب بزيادة المساعدات الأميركية لمواجهة التحديات الاقتصادية

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، بمكتبه بدار مجلس الأعيان الأربعاء، السفير الأميركي لدى المملكة جيم هولتسنايدر.

اضافة اعلان



وبحث الفايز مع السفير الأميركي، بحضور رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الأميركية سهير العلي مساعد رئيس مجلس الأعيان، أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بمختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.