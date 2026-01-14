الفايز يطالب بزيادة المساعدات الأميركية لمواجهة التحديات الاقتصادية

وبحث الفايز مع السفير الأميركي، بحضور رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الأميركية سهير العلي مساعد رئيس مجلس الأعيان، أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بمختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الفايز أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى أهمية تطويرها والبناء عليها بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
