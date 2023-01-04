الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

تشييع جثمان الراحل عبد السلام المجالي

لماذا تتم إجمالي عمليات طباعة نقود العالم في سويسرا؟

العمل تستثني قطاعات من قرار وقف الاستقدام

النفط يسقط دون الـ 80 دولارا ومتحور يوم القيامة يعصف بالأسعار

منح دراسية مقدمة من وزارة الخارجية الرومانية في جميع البرامج الدراسية

مجلس النواب يستمع الأحد المقبل لخطاب الموازنة

محافظ المفرق: نتعامل مع سيول قادمة من دول الجوار

الزراعة: ارتفاع صادرات الأغنام الحية وبيض التفريخ في 2022

خبير نفطي يبيّن أثر تعديلات نظام تسعير المحروقات على السعر المحلي

المستقلة للانتخاب تدعو الأحزاب إلى تصويب أوضاعها وفق القانون

الأربعاء، 04-01-2023 02:07 م

الفايز يلتقي السفير الإماراتي لدى المملكة

321117724_693815615756363_7484523860463611480_n


الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه في مكتبه اليوم الأربعاء، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد بن سلطان آل نهيان، أوجه العلاقات الأردنية الإماراتية وسبل تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

اضافة اعلان


وأكد الفايز متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين القائمة على أسس ثابتة وراسخة والاحترام المتبادل، مبينا أن علاقات البلدين الشقيقين، يحرص على تعزيزها والبناء عليها باستمرار، جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.


وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، وكل ما من شأنه زيادة التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتأكيد على أهمية بناء شراكات تجارية واقتصادية جديدة بمختلف المجالات، مؤكدا الفايز أن دولة الإمارات كانت على الدوام سندا حقيقيا للأردن وفي مختلف الظروف.


من جانبه، أشاد السفير الإماراتي بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية الأردنية ووصفها بالتاريخية، مؤكدا بأنها علاقات تقوم على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا العادلة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A9908

مجلس النواب يستمع الأحد المقبل لخطاب الموازنة

WhatsApp Image 2023-01-04 at 1.32.19 PM

"البرنامج النيابية" تناقش إجراءات للتخفيف على المواطنين

43091199_303

مقترح نيابي برفع أسعار الدخان

0L5A6224

مجلس النواب: لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مقدسات القدس

0L5A0017

جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم ولجان نيابية تواصل اجتماعاتها

0L5A0436

مجلس الأمة يدعو لموقف عربي موحد يدعم الأردن بالتصدي للاحتلال

أخبار متعلقة
1672053462661

لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تطوير قطاع النقل العام

WhatsApp Image 2022-12-11 at 2.07.16 PM

فلسطين النيابية تدين الاقتحامات الإسرائيلية للقدس والمدن الفلسطينية

WhatsApp Image 2022-12-07 at 3.28.33 PM

الطاقة النيابية: مصلحة الوطن والمواطن أولوية

WhatsApp Image 2022-12-07 at 12.49.17 PM

قانونية النواب تقر مشروعي قانوني التصديق على معاهدة تسليم المجرمين مع رومانيا وقبرص

WhatsApp Image 2022-12-05 at 4.42.09 PM

برلمانية دول آسيا تكرم السفير التركي بمناسبة انتهاء عمله

1670243571038

الفايز يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفو السابقة