الفايز يلتقي السفير الإماراتي لدى المملكة

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه في مكتبه اليوم الأربعاء، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد بن سلطان آل نهيان، أوجه العلاقات الأردنية الإماراتية وسبل تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

اضافة اعلان



وأكد الفايز متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين القائمة على أسس ثابتة وراسخة والاحترام المتبادل، مبينا أن علاقات البلدين الشقيقين، يحرص على تعزيزها والبناء عليها باستمرار، جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، وكل ما من شأنه زيادة التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتأكيد على أهمية بناء شراكات تجارية واقتصادية جديدة بمختلف المجالات، مؤكدا الفايز أن دولة الإمارات كانت على الدوام سندا حقيقيا للأردن وفي مختلف الظروف.



من جانبه، أشاد السفير الإماراتي بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية الأردنية ووصفها بالتاريخية، مؤكدا بأنها علاقات تقوم على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا العادلة.